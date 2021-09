Zoom – Siegerbilder «Weg» Jeden Freitag küren wir das Leserfoto der Woche und zeigen die besten Einsendungen. Joel Hanhart

Wir gratulieren Leser Andreas Jucker zu seinem Siegerbild zum Thema «Weg» und danken allen übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Mitmachen. Im Bild: Zwei Wanderer auf dem Feegletscher oberhalb von Saas-Fee.

Das Stichwort für die nächste Ausgabe lautet «Federn». Hier finden Sie die weiteren Infos zum aktuellen Wettbewerb.

Bitte beachten Sie unseren geänderten Modus: Einsendeschluss ist neu jeweils am Mittwoch, das Bild erscheint dann am darauffolgenden Freitag in der gedruckten Ausgabe.

Aussen vorbei oder mitten rein: Die Teilnehmer des Dragon‘s Back Race 2021 in Wales bewältigen die naturgegebenen Hindernisse auf ihre Weise. Leserbild: Erich Good

Richtungsweisend: Der Fotograf und seine Ehefrau verbrachten ihre Flitterwochen im Jahr 2014 in Namibia. Hier ging es nach 101 Kilometern auf einer Geraden dann auch mal nach links. Leserbild: Patrick Spycher

Auf geht’s, Mädels: Drei Hühner machen sich auf den Weg in die Zweitresidenz. Leserbild: Markus Bossard

Über Bach und Stein: Vergnügter Wanderausflug am Lago Bianco im Engadin. Leserbild: Sonnhild Gugger

Immer der Nase nach: Auf den Skis durch die weisse Einöde von Spitzbergen, 1992. Leserbild: Pedro Hold

Waren- und Personentransport auf der Seidenstrasse in Hotan, China. Leserbild: Maya Heizmann

Walliser Originale: Ein Schwarznasenschaf trottet gemächlich einen Wanderweg entlang, während am Horizont das Matterhorn zu sehen ist. Leserbild: Anita Tschopp

Ein Hin und Her: Passstrasse auf dem Julier. Leserbild: Jackie Venzin

Die Velowege in Zürich sind verschlungen. Leserbild: Susanne Müller

Farbenspiel am frühen Morgen: Kiesweg in der Nähe des Katzensees. Leserbild: Markus Regensburger

Vielleicht die schönste Sackgasse der Schweiz: Aussichtsplattform der Bergstation First im Berner Oberland. Leserbild: Jean-Pierre Bachmann

