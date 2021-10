Super League live: GC–St. Gallen – Sène trifft schon wieder – GC führt gegen St. Gallen 1:0

19' Warum präsentiert hier jemand den Totomat?

Natürlich zahlt irgendeine Firma dafür, dass sie den Totomat präsentieren darf, also die Resultate der anderen Spiele. Dumm nur, dass das hier das erste Spiel der Runde ist und es keine anderen Resultate gibt. Der Speaker kündigt also den Totomat an, gefolgt von: Stille. Feine Werbeaktion.