Sprache und Anredeformen – Siezen Sie noch – oder duzt du schon? In der Schule, auf dem Amt, in der Werbung: Das Du ist auf dem Vormarsch. Umgebungen, in denen das Sie gebräuchlicher ist, werden deutlich weniger. Moritz Marthaler

«You can say you to me», soll der frühere deutsche Kanzler Helmut Kohl (r.) einmal zur britischen Aussenministerin Margaret Thatcher gesagt haben. Foto: AP

Das Angebot war nur gut gemeint. Ob es in den 60er-Jahren vom früheren deutschen Bundespräsidenten Heinrich Lübke an Queen Elizabeth ging oder später vom deutschen Kanzler Helmut Kohl an die englische Aussenministerin Margaret Thatcher, darüber ist man sich uneins. «You can say you to me», sollen die deutschen Vertreter grossmütig angeboten haben, «Du kannst Du zu mir sagen».