Neue TV-Serie – Sigourney Weaver brilliert in Serie über die Zwänge einer Familie In «The Lost Flowers of Alice Hart» ringen Frauen um ein selbstbestimmtes Leben. Weavers Spiel ist grandios, schon ihretwegen ist die Serie sehenswert. Christiane Lutz

Sigourney Weaver spielt die Matriarchin June Hart, die mit strenger Hand eine Blumenfarm leitet, auf der Frauen Zuflucht finden können. Foto: Amazon Prime

Alice ist sicher: Sie hat ihre Eltern umgebracht. Das Feuer auf der abgelegenen Farm in Australien war kein Zufall, glaubt sie, es war ihre Schuld. Traumatisiert hört sie zu sprechen auf, bis ihre Grossmutter June sie aus dem Krankenhaus holt, zu sich auf die Blumenfarm Thornfield. Damit geht die Serie «The Lost Flowers of Alice Hart» erst richtig los, es ist eine Adaption des gleichnamigen Romans der australischen Autorin Holly Ringland.

Die sieben Folgen umspannende Miniserie ist ein melodramatischer Trip in die Abgründe menschlichen Zusammenlebens und hinein in die australischen Urgründe, in die Natur. Ein Ort der Handlung ist die Blumenfarm Thornfield, ein Unterschlupf für Frauen, die meisten von ihnen sind aus einer gewaltvollen Beziehung geflohen. Matriarchin dort ist June Hart (Sigourney Weaver), die mit strenger Hand das Leben der Farmfrauen prägt. Will heissen, dass sie es auch nach ihren Vorstellungen beeinflusst, vermeintlich besser wissend, was am besten für jede ist.

Ein hochproblematisches Familienband

Weavers Spiel ist grandios, schon ihretwegen ist die Serie sehenswert. Kühl und distanziert nimmt sie ihre Enkelin Alice bei sich auf, statt grosser Worte zu verlieren, bindet sie Wildblumensträusse. Die Weite der australischen Landschaft, die Härte des Lebens haben sich in ihr Gesicht eingeschrieben, das wenig bis keine Regung zeigt. June und Alice verbindet ein hochproblematisches Familienband, nach und nach wird deutlich, dass weder Grossmutter noch Enkelin darauf hoffen können, dass die Zeit oder Wildblumensträusse die Wunden schon heilen werden.

Nachdem die ersten Folgen auf Thornfield eine düstere Märchenatmosphäre verströmen – es wird viel mit Musik gearbeitet, mit flatternden Haaren im Wind, mit Holzfiguren und Blumen –, glaubt man, in einer Art Psychothriller gelandet zu sein. Es folgt ein Switch zehn Jahre später, nun ist Alice (Alycia Debnam-Carey) erwachsen und löst sich von ihrer Grossmutter, nachdem sie eine ihrer Lügen aufgedeckt hat.

«The Lost Flowers of Alice Hart» ist im Grunde eine doppelte Selbstfindungsgeschichte – die von Alice und die ihrer Grossmutter June. Am Ende steht die Frage, ob man seiner familiären Prägung je wirklich entkommen kann. Ob man es anders machen kann als die vorausgegangene Generation. Und ob man Menschen, die man liebt, schützt, indem man ihnen die Wahrheit vorenthält.

«The Lost Flowers of Alice Hart», sieben Folgen, bei Amazon Prime.



