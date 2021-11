Die Noten zu Italien - Schweiz – Silvan Widmer macht einen Ausflug in Roms Feinkostabteilung Einer lenkt Bälle mit seiner schieren Präsenz übers Tor. Einer kann auch gut in dritter Reihe parken. Und einer bekommt beim 1:1 in Rom vom Trainer die Leviten gelesen. Florian Raz Thomas Schifferle

Yann Sommer – Note 4

Diesen Elfmeter hat er über das Tor gezwungen: Yann Sommer. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Vermutlich träumt Jorginho demnächst noch von diesem Yann Sommer, gegen den er einfach keine Elfmeter verwandeln kann. Im Hinspiel in Basel war der Italiener am Schweizer Goalie gescheitert. In Rom beginnen seine Beine zu zittern, kaum dass er realisiert, dass er ja schon wieder Sommer gegenübersteht.

Und der Basler weiss um seinen psychologischen Vorteil. Er bläst sich auf, er klatscht auffordernd in die Hände, er ruft Jorginho etwas zu – ganz sicher etwas Nettes. Mit der Folge, dass es Sommers Eingreifen diesmal gar nicht mehr braucht, der Italiener drischt den Ball weit übers Tor.