Covid-Massnahmen an Gymnasien – Silvia Steiner fordert den Bundesrat heraus Die Zürcher Bildungsdirektorin ist nicht zufrieden mit den jüngsten Öffnungsschritten. Sie verlangt, dass der Bund die Corona-Regeln «umgehend» lockert – und hat es insbesondere auf zwei Bestimmungen abgesehen. Pascal Unternährer , Ev Manz

«D i e strengen Vorgaben für die Schulen und Hochschulen si n d n icht mehr angemessen », sagt Silvia Steiner. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

CVP-Regierungsrätin Silvia Steiner gilt als zurückhaltende Politikerin. Auch fuhr sie bisher eine defensive Strategie, als es darum ging, die Schulen wieder zu öffnen. So gab es im Kanton Zürich – anders als in anderen Kantonen – zunächst Halbklassenunterricht an der Primarschule und wurden die Horte nur zögerlich geöffnet. Auch die Maturitätsprüfungen sagte sie ab. Für diese Entscheide erntete sie harte Schelte aus der Zürcher Politik.