Wieder volle Präsenz an Gymnasien – Silvia Steiner lockert an den Zürcher Schulen Die Situation habe sich gebessert – deshalb nimmt die Bildungsdirektorin einige Pandemiemassnahmen zurück. Singen ist wieder möglich. Die Maskenpflicht aber bleibt. Pascal Unternährer

Silvia Steiner hat Lockerungen von Schutzmassnahmen an den Schulen verordnet. Foto: Samuel Schalch

Im Kanton Zürich werden die Corona-Schutzmassnahmen an den Schulen gelockert. Das teilte die Bildungsdirektion heute Dienstag mit. Grund dafür sei die verbesserte epidemiologische Situation seit Anfang Jahr. Weil die Lage mit den neuen Virusvarianten aber immer noch fragil ist, bleiben diverse Hygienemassnahmen.

Dies ändert sich ab dem nächsten Montag, 15. März:

Die Mittelschulen kehren ab nächster Woche vollständig zum Präsenzunterricht zurück. Seit Anfang Februar waren die Gymnasien angewiesen worden, maximal die Hälfte der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulareal zuzulassen.

Wie die Berufsschulen , die privaten Bildungsinstitutionen und die Schulen für die Berufsvorbereitungsjahre können die Gymnasien weiterhin für eine begrenzte Zeit gewisse Einschränkungen des Präsenzunterrichts vornehmen, falls es die pandemische Situation erfordert.

Auf allen Stufen der Volksschule können die freiwillige Angebote wie Freifächer, Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur, freiwilliger Religionsunterricht und freiwilliger Schulsport wieder klassenübergreifend und im Präsenzunterricht durchgeführt werden. Ebenfalls wieder zulässig sind Musikunterricht und musikalische Aktivitäten. Insbesondere darf auch wieder in klassenübergreifenden Gruppen gesungen und musiziert werden.

Diese Regelungen gelten bis Ende April.

Die Maskentragpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 4. Primarklasse bleibt aber bis zu den Frühlingsferien und auf jeden Fall bis zum 30. April.

Grund sind die aktuellen Quarantäneregeln. Diese verlangen, dass in Schulklassen ohne Maskentragpflicht bereits bei einem angesteckten Kind die ganze Klasse einschliesslich aller Lehrpersonen in Quarantäne geschickt wird. Dies wolle man möglichst verhindern, heisst es in der Mitteilung.