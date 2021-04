Grönborg fordert seine Stars Infos einblenden

«Ich war zufrieden mit der Leistung, aber nicht mit dem Resultat», brachte ZSC-Coach Rikard Grönborg Spiel 1 in Lausanne (2:3 in Overtime) auf den Punkt. Allerdings müsse das Powerplay besser werden, das in fünf Versuchen kein Tor brachte. «Unsere Stars müssen vortreten und performen», fordert der Schwede.