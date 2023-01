In kaum einem anderen hoch entwickelten Land der Welt ist die familienergänzende Kinderbetreuung für Eltern so teuer wie in der Schweiz. Die Konsequenz? Sind beide Eltern erwerbstätig, haben sie oft weniger Geld zur Verfügung, als wenn ein Elternteil zu Hause bleibt. Und wenn sich der Job nicht lohnt, bleibt frau (in vielen Fällen) zu Hause.