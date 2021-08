Geldblog: Chinas Regulierungswelle – Sind chinesische Aktien zu riskant? Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt sorgt mit börsenwirksamen Regulationen für Verunsicherung bei den Anlegern. Hier sind einige Anlagetipps von Martin Spieler. Martin Spieler

Unberechenbare Regulierungen: Wer China-Aktien hält, sollte das politische Risiko einkalkulieren. Foto: Getty Images

Kürzlich gab es eine Korrektur an den chinesischen Börsen. Ich habe Baidu- und Niu-Aktien. Das Ganze ist eine politische Sache und die Regulierungen werden sich gemäss Medienberichten noch ausweiten. Aber das kann ja nicht immer so weitergehen; wenn Ausländer nicht mehr investieren, wäre dies ja auch ein Verlust für die chinesische Wirtschaft. Ich habe zudem gehört, dass der berühmte Investor George Soros vor einigen Monaten einige Millionen in Baidu investiert hat. Was raten Sie mir? Verkaufen käme doch jetzt einer Panikreaktion gleich. Leserfrage von V.C.