In der zweiten «Arena» zum Thema Rassismus sass am runden Tisch eine Dame, die einen Satz sagte, der an mir kleben blieb. Sie sagte, Polizisten seien keine Sozialarbeiter. Und ich nickte, vor dem Computer sitzend, dachte, ja, das stimmt. Dann hörte ich mit Nicken auf, der Satz klebte in mir.

Polizisten sind keine Sozialarbeiter. Sie hat das Problem benannt, dachte ich, obschon sie wohl sagen wollte, es sei nicht die Aufgabe der Polizei, die Bürger des Landes zu unterstützen, sondern sie zu beschützen, also die einen, vor den anderen. Nun sitze ich hier und sehe vor meinem Fenster Kinder spielen, sehe, wie sie mit grünen Schaufeln den Sandkasten umgraben, und ich frage mich, welche dieser Kinder wohl die einen und welche die anderen sein werden, in einer Zukunft der Kinder, die im Moment nur Kinder sind.