«Kinderschutz-Skandal» in Grossbritannien – Sind in England 200 Flüchtlingskinder entführt worden? Viele Minderjährige, die zuletzt im Vereinigten Königreich Asyl beantragten, sind aus ihren Unterkünften spurlos verschwunden. Befürchtet wird, dass ihnen kriminelle Gangs vor den Hotels auflauerten. Peter Nonnenmacher aus London

Jugendliche Asylsuchende, die ohne Begleitung Erwachsener nach England kamen, nach ihrer Ankunft in Dover. (23. August 2022) Foto: Stuart Brock (Anadolu Agency via Getty Images)

Neusten Erkenntnissen der britischen Regierung zufolge sind in den letzten 18 Monaten mehr als 200 Kinder und Jugendliche, die ohne Begleitung Erwachsener nach England kamen und dort Asyl suchten, spurlos verschwunden. Die Polizei befürchtet, dass kriminelle Gangs den Betreffenden auflauern vor den Hotels, in denen sie untergebracht sind.



In einer gemeinsamen Erklärung warfen am Donnerstag über hundert Wohlfahrtsverbände Premierminister Rishi Sunak vor, nicht genug zum Schutz «wehrloser Kinder» getan zu haben und zu tun. Die dauerhafte Unterbringung der Minderjährigen in Hotelzimmern statt bei Familien oder in der Obhut von Gemeinden sei «illegal», hiess es in dem Aufruf. Die Regierung drücke sich darum, ein festes Datum für das Ende der Hotelzimmer-Praxis zu nennen. Das Ganze sei ein echter «Kinderschutz-Skandal».