Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Sind Sie ein Sprach-Torero? Es gibt weltweit wenige Sprachen, die häufiger gesprochen werden als Spanisch. Deshalb drehen sich heute einige Quizfragen um «Hispanismen». Aber auch um grammatikalische und orthographische Zweifelsfälle. Sandro Benini

Hat das Fremdwort für «Wirbelsturm» etwas mit dem Spanischen zu tun? Das erfahren Sie, wenn Sie unser Sprachquiz spielen. Foto: Holger Otto (Reuters)

Hätten Sie es gewusst? Betrachtet man die Zahl der Muttersprachigen, dann ist nicht Englisch die weltweit am zweithäufigsten gesprochene Sprache nach dem Chinesischen, sondern Spanisch. Rund 470 Millionen Menschen haben Spanisch als Muttersprache, während Englisch auf etwa 370 Millionen «native speakers» kommt.

Zählt man hingegen die Personen hinzu, die eine Zweitsprache halbwegs passabel beherrschen, dann ist Englisch weltweit klar die Nummer eins.

Die globale Bedeutung der spanischen Sprache zeigt sich auch an ihrer geografischen und kulturellen Verbreitung: Spanien und Lateinamerika mit Ausnahme von Brasilien, eine immer grössere Bedeutung in den USA, historisch bedingt eine gewisse Präsenz in den Philippinen usw.

Mit anderen Worten: Es ist höchste Zeit, dass wir uns in unserem sonntäglichen Sprachquiz mit Hispanismen beschäftigen – also mit Wörtern, die zwar zum Deutschen gehören, ihre etymologischen Wurzeln aber im Spanischen haben.

Bevor wir uns im zweiten Teil des Quiz den Hispanismen zuwenden, greifen wir aber einige grammatikalische und andere Probleme auf. Viel Glück und schönen Sonntag!

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko. Mehr Infos

