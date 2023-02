Umfrage zur Lohntransparenz – Sind Sie zufrieden mit Ihrem Lohn? Erzählen Sie es uns Patrizia Laeri ist nicht die Erste: Immer mehr Firmen und Angestellte machen ihre Löhne öffentlich. Uns interessieren Ihre Erfahrungen. Schicken Sie uns Ihre persönliche Geschichte. Martin Fischer

Patrizia Laeri sagt, wie viel sie verdient – und heizt damit die Debatte um mehr Lohntransparenz in der Schweiz weiter an. Foto: Urs Jaudas

Die Diskussion ist angeschoben. Journalistin und Unternehmerin Patrizia Laeri hat auf Linkedin ihren Lohn öffentlich gemacht – 8000 Franken zahlt sie sich als Chefin der feministischen Finanzplattform ElleXX netto pro Monat aus.

In den USA und in skandinavischen Ländern werden in Stellenausschreibungen schon länger Löhne transparent gemacht. Studien weisen nach, dass die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern dadurch deutlich geschrumpft ist. In der Schweiz ziehen erste Firmen nach und weisen die Gehälter ebenfalls aus.

7 Fakten zur Schweizer Lohnrealität Infos einblenden Gemäss der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung von 2020 beträgt der Medianlohn hierzulande 6665 Franken brutto, bei Vollzeit. Die Hälfte der Menschen verdienen mehr als diesen Betrag, die andere Hälfte weniger. 10 Prozent der Arbeitnehmenden beziehen einen Tieflohn von 4300 Franken oder weniger. Die bestbezahlten 10 Prozent kommen auf einen Lohn von über 12’000 Franken oder mehr. Die höchsten Durchschnittslöhne werden in der IT, im Pharmabereich und bei Banken bezahlt. Hierzulande verdienen Frauen im Schnitt 1500 Franken pro Monat weniger, wobei die Hälfte dieser Lohndifferenz nicht mit objektiven Faktoren wie Berufserfahrung oder Ausbildungsniveau erklärt werden kann. Über ein Drittel der Angestellten bezieht einen Bonus, der 2020 im Durchschnitt 10’100 Franken betrug. In der Region Zürich verdienen Arbeitnehmende am meisten, dich gefolgt von Genf. Die tiefsten Löhne werden im Kanton Tessin ausbezahlt. (fim)

Wir wollen die Lohndebatte mit Ihrer Hilfe weiterführen. Uns interessiert Ihre persönliche Lohngeschichte. Wie viel verdienen Sie netto pro Monat? Sind Sie zufrieden damit? Mussten Sie für Ihren Lohn kämpfen, verdienen andere in der Firma deutlich mehr oder weniger? Und finden Sie es gut, dass Einkommen vermehrt öffentlich gemacht werden?

Schreiben Sie uns in maximal 1500 Zeichen, wie Sie zu Ihrem Lohn stehen. Dazu bräuchten wir auch noch ein paar Angaben, damit das Einkommen eingeordnet werden kann.

Wie viel Prozent arbeiten Sie?

In welcher Branche und in welcher Region?

Wie alt sind Sie?

Eine Auswahl werden wir zu einem späteren Zeitpunkt publizieren. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt, Ihr Name wird bei der Publikation auf Wunsch anonymisiert. Sind Sie dabei? Dann schicken Sie Ihre Zeilen gern an martin.fischer@tamedia.ch. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Martin Fischer ist Content Manager und Redaktor im Ressort Leben. Er schreibt über Popkultur und Gesellschaftsthemen. Mehr Infos

