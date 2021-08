Bezirksgericht Dietikon – Sind Tritte gegen den Kopf eine versuchte Tötung? Vor einem Club prügeln sich ein paar Kumpel wüst. Am Ende bleiben zwei Männer verletzt liegen. Ihre Gegner sollen für Jahre hinter Gitter. Liliane Minor

Staatsanwältin Bettina Groth (rechts) verlangt harte Strafen für die Schläger. Verteidiger Thomas Fingerhuth (Mitte, mit schwarzer Maske) hält dagegen. Illustration: Robert Honegger

«Es sind wüste Bilder, ich warne Sie. Sie sind nicht für jeden Magen geeignet.» Das sagte Benedikt Hoffmann, Präsident des Bezirksgerichts Dietikon, bevor er am Montag die Aufnahmen einer Überwachungskamera vorführte.

Was das Video zeigt, ist in der Tat ziemlich brutal. Fünf Männer aus Kosovo treten und prügeln auf einem Parkplatz vor einem Club in Urdorf heftig auf zwei Landsleute ein. Diese gehen rasch zu Boden und bleiben liegen, aber die Angreifer lassen nicht von ihnen ab. Stattdessen folgen: Tritte gegen den Bauch und in den Rücken, Faustschläge ins Gesicht, Tritte gegen den Kopf.