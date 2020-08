Start ins Schulleben – Sind Vierjährige zu jung für den Chindsgi? Eltern wollen laut einer Umfrage selber entscheiden, ob ihr Kind reif für die Einschulung ist – und nicht mehr der Staat. Doch das würde zu grossen Ungerechtigkeiten führen, kritisieren Experten. Nadja Pastega

« Es werden Kinder entgegen ihrem Entwicklungsstand nicht eingeschult, weil die Eltern nicht wollen, dass ihr Kind in den Chindsgi geht» , kritisiert Bildungsforscher Stefan Wolter. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Einschulen mit vier oder lieber noch nicht? Darüber zerbrechen sich viele Eltern vor dem Start des neuen Schuljahres den Kopf. In den meisten Kantonen ist der Eintritt in den Kindergarten mit vier Jahren Pflicht. Doch das wird nicht überall gleich strikt befolgt. «Die Quote der Kinder, die zurückgestellt werden, unterscheidet sich je nach Kanton massiv», sagt Stefan Wolter, Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. «Im Aargau werden 25 Prozent der Kinder verspätet eingeschult, in Basel-Stadt nur 1 Prozent.»