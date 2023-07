16 offene Fragen: Astrophysik – Sind wir allein im Universum? Die Astrophysik verfolgt drei Ansätze, um diese Frage zu beantworten. Eine Mission bringt uns vielleicht bald weiter. Audrey Vorburger

Audrey Vorburger ist Astrophysikerin und Planetologin am Physikalischen Institut der Universität Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Gibt es Leben abseits der Erde? Und wenn ja: Wie weit verbreitet ist das Leben in unserem Universum? Das sind die grossen Fragen, die wir in der Astrophysik beantworten möchten.

Wir versuchen, dies mit drei verschiedenen Ansätzen zu tun. Einer davon ist die hochauflösende Beobachtung von Exoplaneten, sprich Planeten, die andere Sterne umkreisen. Die Atmosphäre eines Exoplaneten kann Gase enthalten, die Rückschlüsse auf die Existenz von Leben zulassen würden.

Man lauscht ins Weltall, um zu sehen, ob eine ferne Zivilisation Signale aussendet.

Der zweite Ansatz ist die Suche nach fremden Kommunikationssignalen. Man lauscht dabei ins Weltall hinaus, um zu sehen, ob eine ferne Zivilisation Signale aussendet.

Der dritte Ansatz ist die Suche nach Spuren von biologischer Aktivität in unserem Sonnensystem. Dies geschah zunächst auf dem Mond und dann auf dem Mars. Seit 1995 wissen wir dank der Nasa-Mission Galileo, dass es auch im äusseren Sonnensystem auf den Eismonden der Gasriesen Jupiter und Saturn grosse Mengen an Wasser und damit potenzielle Lebensräume gibt. Der Jupitermond Europa zum Beispiel besitzt doppelt so viel Wasser wie alle Ozeane der Erde zusammen.

Herrschen auf den Monden von Jupiter und Saturn Bedingungen, die Leben ermöglichen?

Die Suche nach potenziellen Lebensräumen – und sogar nach Leben selbst – auf den Monden im äusseren Sonnensystem ist derzeit ein sehr aktives Forschungsgebiet. Fragen, die man zu beantworten versucht, lauten: Sind dort Bedingungen vorhanden, die die Entwicklung von Leben ermöglichen? Wo auf den Monden sind diese Bedingungen vorhanden? Wie können wir diese Orte am besten erforschen? Und wenn vielversprechende Spuren gefunden werden: Wie können wir sicher sein, dass es sich dabei tatsächlich um Leben handelt?

Eine grosse Mission, die versucht, diese Fragen zu beantworten, ist die Raumsonde Juice, die unter der Leitung der ESA entwickelt und gebaut wurde und an der auch ich beteiligt bin. Juice hat am 14. April ihre achtjährige Reise zum Jupitersystem angetreten. Die Hauptaufgabe der Sonde besteht darin, die Lebensfreundlichkeit der Jupitermonde zu untersuchen.

Wenn wir dann genauer bestimmt haben, welcher Jupiter- oder Saturnmond am vielversprechendsten für Leben ist, möchte die ESA eine weitere Mission zu eben diesem Mond schicken. Diese Mission wird mit Instrumenten ausgestattet, die auf den Nachweis von Leben spezialisiert sind. Wann diese etwa eine Milliarde Franken teure Mission ihre Reise antreten wird, wohin die Reise geht und wie genau nach Leben geforscht wird, dürfte in den nächsten ein bis zwei Jahren feststehen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.