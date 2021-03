Podcast «Politbüro» – Sind wir auf dem Weg ins grosse Polit-Chaos? In der Frühlingssession spitzt sich der Machtkampf zwischen Bundesrat und Parlament zu. Wie gefährlich ist das für unser System? Antworten darauf in einer neuen Folge des «Politbüro». Mirja Gabathuler

Krise hinter Plexiglas. Blick in den Nationalratssaal. Foto: Keystone

Die Frühlingssession kennt ein grosses Thema: Das Tauziehen zwischen Parlament und Bundesrat wegen den Corona-Öffnungen. Droht ein institutionelles Chaos, wenn das Parlament die Restaurants gegen den Willen des Bundesrats früher öffnet? Oder bietet dieses Vorgehen endlich wieder Perspektiven für das Gastgewerbe und andere stark von den Corona-Massnahmen betroffene Branchen?



Was ist der Effekt, wenn die wissenschaftliche Covid-Taskforce sich nicht mehr öffentlich äussern darf? Und was hat das alles mit Schiessständen zu tun? Darüber diskutiert Philipp Loser mit Christoph Lenz und Markus Häfliger in einer neuen Folge des «Politbüro», dem Politik-Podcast von Tamedia.