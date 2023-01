Aufregung: maximal. Dass der Kommunikationsberater des Gesundheitsministers während der Coronapandemie den CEO eines der grössten Schweizer Medienhäuser systematisch mit Informationen aus dem Innendepartement bedient haben soll, elektrisiert die Schweizer Journalistinnen und Journalisten. Jeder Winkel wird ausgeleuchtet, jede Spur wird verfolgt, sei sie noch so abwegig. Liegt vielleicht Insiderhandel vor? Hatte Ringier etwas in der Hand gegen Alain Berset? War Marc Walder Corona-paranoid? Und vor allem: Stimmt das alles überhaupt? Zugang zum (ebenfalls geleakten) Ermittlungsmaterial hatten bisher nur die Journalisten von «Schweiz am Wochenende». Das ist nicht unproblematisch.