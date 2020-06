Sicherheitsregeln für Chöre – Singen in Zeiten der Ungewissheit Ab sofort dürfen Zürcher Chöre wieder üben, manche tun das auch. Doch risikofrei ist es nicht: Im Ausland haben sich zahlreiche Sängerinnen und Sänger angesteckt. Sandro Benini

Als Singen im Chor noch gefahrlos möglich war: Der Zürcher Chor Tremolo bei einem Auftritt. Foto: Thomas Schmid-Ninghetto

Was die Mitglieder des Zürcher Tremolo-Chors am Montag im Kirchgemeindehaus Neumünster planen, galt noch vor kurzem als Hochrisikoanlass: eine gemeinsame Probe in einem Raum. Denn Chöre standen unter dem Verdacht, Virenschleudern zu sein. Seit Samstag, dem 6. Juni, sind nun Anlässe mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt, also auch Chorproben.