Faktencheck zum Zürcher Verkehrsrichtplan – Sinken mit der Parkplatzzahl die Umsätze des Gewerbes wirklich? Wir haben die wichtigsten vier Argumente aus der emotional geführten Debatte herausgepflückt und sie überprüft. Corsin Zander , Patrice Siegrist

Ab diesem Mittwoch streitet der Zürcher Gemeinderat über den Stadtverkehr. Links-Grün zieht ein Powerplay auf, wird Parkplätze zusammenstreichen und Tempo 30 forcieren. Wir haben vier Aussagen überprüft:

Mit jedem Parkplatz weniger entgehen dem Gewerbe in der Innenstadt mehrere 100’000 Franken

Seit mehreren Jahren autofrei: Der ehemalige Parkplatz auf dem Münsterhof in der Zürcher Altstadt. Foto: Dominique Meienberg

Die Warnung ist deutlich: «Mit jedem abgebauten Parkplatz entgehen dem Gewerbe in der Innenstadt mehrere 100’000 Franken.» Deshalb wollen die Bürgerlichen den historischen Parkplatzkompromiss erhalten oder höchstens geringfügig anpassen. Dieser schreibt eine bestimmte Anzahl an Parkplätzen in der Innenstadt vor. Die Bürgerlichen beziehen sich auf eine etwas angestaubte, aber unverdächtige Studie, die das Zürcher Tiefbauamt unter der grünen Stadträtin Ruth Genner 2011 in Auftrag gegeben hatte. Demnach geben Autofahrerinnen und Autofahrer, die in einem Parkhaus parkieren und einkaufen, im Schnitt 166’000 Franken pro Jahr aus – jene, die auf Parkfeldern an der Oberfläche parkieren, geben im Schnitt gar 328’000 Franken aus.