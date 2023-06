Nations League: Kroatien erster Finalist

Kroatiens Fussball-Nationalmannschaft darf auf ihren ersten grossen Titel hoffen. Der WM-Dritte von 2022 gewann bei der Nations-League-Endrunde das erste Halbfinale gegen Gastgeber Niederlande mit 4:2 (2:2, 0:1) nach Verlängerung und steht damit im Endspiel am Sonntag.

In Rotterdam brachte Donyell Malen die Niederländer in der 34. Minute in Führung. Nach der Pause drehten Andrej Kramaric mit einem verwandelten Foulelfmeter (55.) und Mario Pasalic (72.) die Partie für die starken Kroaten. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit rettete Noa Lang die Niederländer mit seinem Treffer in die Verlängerung. Dort schlugen die Kroaten aber wieder zurück und zogen dank Treffern von Bruno Petkovic (98.) und Modric (116./Foulelfmeter) ins Finale ein.

Luka Modric erzielte den vierten Treffer für Kroatien per Foulpenalty. Foto: John Thys (AFP)

Im zweiten Halbfinale spielen am Donnerstag um 20.45 Uhr in Enschede Europameister Italien und Spanien gegeneinander. Das Endspiel findet am Sonntag um die gleiche Zeit in Rotterdam statt. (DPA)