Wohnen wie die Fürsten – Sittengemälde einer längst vergangenen Zeit Ehemals adlige und Patrizierfamilien öffnen die Tore und gewähren Einblick in bisher verschlossene private Schweizer Schlösser.

Schöner wohnen: Der ovale Salon des Château de Crans bei Nyon am Genfersee – das Schloss-Interieur ist noch so erhalten, wie es nach dessen Fertigstellung eingerichtet wurde. Foto: Markus Gisler

In der Schule erzählte man uns vom Rütlischwur und der über 700-jährigen Tradition von Selbstbestimmung und Demokratie des Schweizervolks. Dass das Land jedoch über Jahrhunderte im Wesentlichen von etwa 200 Familien regiert wurde, will nicht in unser Geschichtsbild passen.

Die Autoren Andreas Z’Graggen und Markus Gisler machten sich auf die Suche nach jenen ehemals adligen oder Patrizierfamilien, die noch immer Schlösser und Herrschaftshäuser besitzen und die nach dem Zusammenbruch der Alten Eidgenossenschaft und dem Verlust ihrer Privilegien dazu übergingen, selber Weinproduzenten zu werden.