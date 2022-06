Zürcher Kantonsrat kritisiert AOZ – Situation geflüchteter Minderjähriger soll verbessert werden Trotz einer langen Ausführung von Regierungsrat Mario Fehr wurde ein Postulat dreier linker Kantonsrätinnen für dringlich erklärt. Sascha Britsko

Selbst die FDP hielt das linke Postulat zur Situation im Lilienberg für dringlich. Foto: Ela Çelik

Überbelegung, zu wenig Personal, depressive Jugendliche. Seit längerer Zeit brodelt es im kantonalen Jugendasylzentrum Lilienberg. In letzter Zeit brodelte es gar so sehr, dass sich eine Gruppe von sieben Mitarbeitenden – die den Lilienberg deswegen alle verlassen haben – mit einem umfangreichen Dossier an drei Medien gewandt hatte.