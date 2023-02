Hintermann überzeugt, Roulin rast frontal ins Netz

Niels Hintermann beweist schon im ersten Abfahrtstraining, dass er die Dämpfer von Cortina d’Ampezzo gut verdaut hat. In den italienischen Dolomiten zuletzt im einen Super-G noch ausgeschieden und im anderen nur 39., gelingt ihm auf der Piste Eclipse in Courchevel eine vorzügliche Fahrt. Obwohl sich der Zürcher Unterländer vor dem Ziel aufrichtet, ist er an diesem Mittwoch der Viertschnellste hinter Topfavorit Aleksander Kilde, Christof Innerhofer und Adrian Sejersted. Er zählt nicht nur deshalb zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter, schon oft in dieser Saison hat Hintermann bewiesen, dass er sich in Topform befindet – etwa mit Rang 3 in der ersten Abfahrt von Kitzbühel.

Derweil tastet sich Marco Odermatt im ersten Test vorsichtig an die Strecke heran – und gerät in einer Rechtskurve nahe ans Sicherheitsnetz. Einige Male befindet sich der Doppelsieger von Cortina d’Ampezzo neben der Ideallinie. So verliert der Nidwaldner 1,78 Sekunden auf Kilde, seinen Dauerrivalen in den Speeddisziplinen. Gleichwohl wird er am Sonntag in der Königsdisziplin zu den Favoriten gehören. Das gilt erst recht für den Donnerstag, wenn mit dem Super-G die Disziplin auf dem WM-Programm steht, die Odermatt in dieser Saison dermassen dominiert.

Für Sonntag sind im Schweizer Team einzig Hintermann und Odermatt gesetzt. Stefan Rogentin, Gilles Roulin, Alexis Monney und Justin Murisier müssen sich in den Trainings für die letzten zwei Startplätze aufdrängen. Am besten gelingt das am Mittwoch Rogentin. Der Zweite des Wengener Super-G wird Elfter und verliert 1,38 Sekunden auf Kilde. Murisier büsst 1,77 Sekunden ein, Monney deren 2,92.

Einen Schreckmoment erlebt Roulin. Dem Zürcher Oberländer verschneidet es nach einer Welle die Ski, es zieht ihn in der Linkskurve nach rechts – er donnert geradeaus ins Netz, reisst es komplett nieder und sorgt für einen langen Unterbruch. Doch Roulin kommt glimpflich davon, kann sich aus dem Netz befreien und steht schnell wieder auf den eigenen Beinen. Seine Ausgangslage im innerschweizerischen Selektionskampf verbessert das allerdings nicht. (rha)