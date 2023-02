Gut-Behrami musste auf die Zähne beissen

Lara Gut-Behrami verzichtete vor der WM auf das Medientreffen im House of Switzerland im Zielbereich von Méribel. Per Sprachnachricht lässt sie ausrichten, wie es ihr geht vor diesen Titelkämpfen in den französischen Alpen. Eine Art Rückkehr sei es für sie, sagt sie, in das Gebiet, in dem sie 2009 ihre erste Weltmeisterschaft erlebte und in Val-d’Isère als 17-Jährige mit den Silbermedaillen in der Kombination und der Abfahrt brillierte.

«Auch wenn wir nun ein Tal daneben fahren» sei die Vorfreude besonders gross. Vor der WM, die die Frauen in Méribel und die Männer im benachbarten Courchevel bestreiten, hatte Gut-Behrami eine ungewohnt lange Wettkampfpause. Ihr letztes Rennen fuhr sie vor eineinhalb Wochen, seither fanden nur noch zwei Slaloms statt, die Gut-Behrami ja nicht bestreitet. Im Riesenslalom von Kronplatz wurde sie Fünfte. Der Unterbruch sei ihr gelegen gekommen, sagt die 31-Jährige, «der Januar war eine ganz intensive Zeit. Am Ende spürte ich die Müdigkeit, ich musste wegen meines Knies auf die Zähne beissen. Aber das ist normal, wenn die Belastung dermassen hoch ist und ich wenig Zeit habe, mich zu erholen.»

Lara Gut-Behrami hofft, bei der WM noch eine Schippe drauflegen zu können. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Auch ihrem Kopf habe die Pause gut getan, «um wieder Ruhe und Gleichgewicht zu finden». Zuletzt sei sie so gefahren, wie sie sich das vorstelle, «ich hoffe nun, dass ich noch eine Schippe drauflegen kann. Damit es mit Medaillen klappt, braucht es aber auch Glück. Es wird nicht leicht, die Ergebnisse von Cortina zu toppen – aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Jede WM schreibt ihre eigenen Geschichten. Ich werde das zeigen, was ich kann. Und wenn ich es auch noch geniessen kann, wäre das auch nicht schlecht.» In Cortina d’Ampezzo hatte sie sich vor zwei Jahren zur Weltmeisterin in Riesenslalom und Super-G gekrönt, zudem holte sie Bronze in der Abfahrt. (rha)