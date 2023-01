Schweizer Winter ohne Schnee – Skifahren auf grünen Wiesen Grün, so weit das Auge reicht: Die warmen Temperaturen sorgen in den Schweizer Skigebieten für Schneemangel – und für einmalige Bilder.

Piste zwischen Chuenisbärgli und Boden in Adelboden. (28. Dezember 2022) Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die milden Temperaturen machen kleinen und mittleren Skigebieten in der Schweiz zu schaffen: Viele von ihnen sind geschlossen oder haben nur einen Teil der Anlagen in Betrieb. Schnee liegt laut Meteonews je nach Region erst ab etwa 1500 bis 1700 Metern. Ein Ende des Schneemangels ist auch in den nächsten Tagen nicht zu erwarten.

Laut der Internetseite von Schweiz Tourismus läuft der Skibetrieb nur in grossen und den sogenannten Top-Skigebieten der Schweiz. Doch auch in den grösseren Gebieten stehen nicht alle Anlagen in Betrieb, sondern nur die höher gelegenen. Zahlreiche Skigebiete müssen sich daher mit Kunstschnee aushelfen. Ein Blick auf die Pisten zeigt einzelne Schneeflecken in einer prinzipiell grünen Landschaft.

Piste aus Kunstschnee auf 1600 Metern über Meer in Villars-sur-Ollon. (31. Dezember 2022) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Skispass zwischen Riggisalp (1491 m) und Schwarzsee Gypsera (1046 m). (30. Dezember 2022) Foto: Anthony Anex (Keystone)

Schwarzsee. (30. Dezember 2022) Foto: Anthony Anex (Keystone)

Leukerbad, 1411 Meter über Meer. (29. Dezember 2022) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Ungewohnter Ausblick: Skilift zwischen Gryon und Villars. (28. Dezember 2022) Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Talabfahrt in Flims. (25. Dezember 2022) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Je höher, desto weniger grün: Piste zwischen Roc d’Orsay und Bretaye in Villars-sur-Ollon auf 2000 m. (31. Dezember 2022) Foto: Laurent Gillieron (Keystone) KEYSTONE

Tessiner Skiort Cari. (26. Dezember 2022) Foto: Massimo Piccoli (Keystone)

SDA/sep

