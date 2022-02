Zoom – Skulpturen des Zufalls Wellbleche, ­Baugruben, steile ­Felswände und viel ­Gestrüpp: Georg Aerni sucht in «Silent Transition» nach Spuren der ­Veränderung. Xymna Engel

Vieste I, 2016 Alle Fotos: © Georg Aerni

Hier: Berge, aus denen Betonmonster wachsen. Dort: Bäume, die sich ganz langsam den Stacheldraht einverleiben, der sie einschnürt. Und dazwischen: Wellbleche, Holzscheite, Steinbrüche, Baugruben, Plastikplanen, Brücken, Gestrüpp und steile Felswände.

Aus Waldlichtung, Küttigen, 2020, Nr. 213

Menzingen, 2015

In seinem neuen Bildband «Silent Transition» zeigt der Zürcher Fotograf und Künstler Georg Aerni eine Welt voll rätselhafter Bauwerke. Oder wie es Mitherausgeber Peter Pfrunder formuliert: «Skulpturen, die nie als Skulpturen gedacht waren.»

Carmiano, 2015

Alpe Soglio, 2014

«Silent Transition» versammelt Bilder aus den letzten zehn Jahren, in denen Aerni als Flaneur und Reisender unterwegs war. Etwa in Andalusien, wo die Plastikplanen der Treibhäuser ein glimmend weisses Meer bilden. Oder in Ägypten, wo einzig die Fernsehantennen von menschlichem Leben in einer menschenfeindlichen Gegend zeugen.

Badenerstrasse, 2019

Ostuni VIII, 2016, aus Plastiche

Fahem Saad, 2018, aus Silent Transition

Oft findet Aerni seine Sujets auf Satellitenbildern, er beobachtet dabei immer auch den Wandel der Topografie. Er sucht aber nicht nur in die Ferne. Auch die Wälder im Aargau oder eher unbekannte Gebiete wie der Geissberg gehören zu seinen Studienobjekten.

In Vöip I, 2020

Aus Ordine temporaneo, Val Bavona / Valle Maggia, 2021, Nr. 238

Nan Bei Gao Jia Lu II, 2013, aus Partitions

Aerni, 1959 in Winterthur geboren, studierte Architektur, wandte sich aber kurz darauf ganz der Fotografie zu. Der Blick des Architekten jedoch ist geblieben: diese Suche nach Strukturen, auch im Unfertigen, im Chaos.

Wenn er mehrere Bilder des gleichen Motivs – etwa die eigenwilligen Olivenbäume in Süditalien – im Buch als Serie arrangiert, erinnert das an die berühmten Arbeiten von Bernd und Hilla Becher, nur dass es bei Aerni eben nicht primär um Industriearchitektur geht, sondern um die Spuren der Veränderung. Natürlich hat der Mensch hier den grössten Einfluss. Aerni führt in «Silent Transition» aber auch eindrücklich vor, wie sich die Natur ihr Gebiet als Bauherrin immer wieder zurückerobert.

Infos einblenden Georg Aerni: Silent Transition

Hrsg. von Peter Pfrunder, Nadine Olonetzky und Fotostiftung Schweiz.

Verlag Scheidegger & Spiess, Zürich, 2022.

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

