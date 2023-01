Zweiräder auf der CES Las Vegas – Smart, stark und skurril Neben Autoneuheiten wurden auf der CES in Las Vegas auch einige neue Zweiräder vorgestellt. Die Bikes treten in sehr unterschiedlichen Klassen an. Allen gemein sind E-Antriebe. Mario Hommen

1 / 5 Icoma aus Japan will seinen Falt-Scooter Tatamel auf den Markt bringen. Foto: Icoma

Die Technikmesse CES in Las Vegas diente in diesem Jahr auch der Zweiradindustrie als Showbühne für einige Neuheiten. Im Fokus standen wieder einmal elektrisch angetriebene Fahrzeuge verschiedener Klassen.

Icoma Tatamel

Gut ins CES-Flair passte der nerdig anmutende Klapp-Scooter Tatamel des japanischen Herstellers Icoma. Zusammengefaltet ist das Elektro-Zweirad 69 Zentimeter lang und hoch sowie 26 Zentimeter breit. Es handelt sich um einen kompakten Quader, der sich unter einem Schreibtisch parkieren lässt. Werden Räder, Lenker und der Sitz ausgeklappt, ist das Minigefährt fahrbereit. Dabei bietet der Tatamel ein richtiges Fahrwerk mit Federgabel vorne sowie ein schwingengeführtes Hinterrad mit Zentralfederbein. Beleuchtung, Blinker, Bremsen, Schutzbleche, Fussrasten, Rückspiegel und ein Gepäckträger sind ebenfalls an Bord. Der dauerhaft 600 Watt sowie in der Spitze 2 kW leistende Motor steckt im 6,5-Zoll-Hinterrad. Die Batterie mit 0,6 kWh verbirgt sich hinter seitlichen Verkleidungsteilen. Bis zu 40 km/h schnell und bis zu 30 Kilometer weit soll der 50 Kilogramm leichte Scooter fahren. Obwohl das ungewöhnlich gestylte Fahrzeug wie ein schrullig-schickes Konzept daherkommt, will es Icoma noch dieses Jahr auf den Markt bringen. Ob in Europa, bleibt abzuwarten.

Verge TS Ultra

Das finnische Start-up Verge hat auf der CES die TS Ultra enthüllt. Das stylishe E-Motorrad zeichnet sich unter anderem durch ein nabenloses Hinterrad aus, das den Elektroantrieb integriert. Im Mai sollen erste Exemplare der rund 37’000 Franken teuren und 102 kW/139 PS starken TS Pro in Europa verfügbar sein. Ende des Jahres soll dann die TS Ultra folgen, die mit 150 kW/204 PS und 1200 Newtonmeter deutlich mehr Leistung bietet. Ausserdem bietet die Ultra eine höhere Reichweite von 375 Kilometer und eine Schnellladetechnik, die Nachladen in 25 Minuten ermöglicht. Kostenpunkt: jenseits der 50’000-Franken-Grenze.

Davinci DC100

Ein ähnlicher Kraftkeil wie die Verge ist die DC100 des chinesischen Zweiradherstellers Davinci Motor, die auf der CES ihr US-Debüt feierte. Es handelt sich um ein E-Motorrad auf dem Leistungsniveau der Einliter-Klasse in der Verbrennerwelt. 100 kW/136 PS und 850 Newtonmeter Drehmoment stellt der synchrone AC-Motor bereit. Der Sprint auf 100 km/h soll in unter 3 Sekunden erledigt sein, maximal sind 200 km/h möglich. Der 18-kWh-Akku erlaubt nach WLTP-Standard bis zu 357 Kilometer Reichweite, die Ladezeit beträgt unter Zufuhr von Gleichstrom rund 30 Minuten. Die DC100 soll zeitnah auf den Markt kommen. Vorläufig gibt es für Interessierte die Möglichkeit, sich ein Exemplar online zu reservieren. Auch in Europa. Als Preis wurden bislang um die 27’500 Franken genannt.

Cake Aik

Beim schwedischen Hersteller Cake vermischen sich seit Jahren Fahrrad- und Motorradwelten zu kuriosen und smarten Zwittern. Ein solcher ist auch das neue Lasten-E-Bike Aik, das auf der CES Weltpremiere feierte. 20-Zoll-Räder mit voluminösen Reifen und breiten Schutzblechen lassen das Cargobike wie einen Töff aussehen. Allerdings gibt es einen Pedalantrieb mit Mittelmotor, der elektrisch mit bis zu 100 Newtonmeter und bis maximal 25 km/h unterstützt. Bis zu drei 750-Wh-Akkus sollen 360 Kilometer Reichweite ermöglichen. Der Alurahmen wurde robust gestaltet, zudem gibt es vorne und hinten grosse Gepäckträger. Cake verspricht 200 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht. Abzüglich Fahrer und 35 Kilogramm Fahrzeuggewicht bleibt also noch viel Luft für Gepäck. Das Aik ist schon bestellbar, die Preise starten bei rund 6500 Franken.

Yadea Keeness VFD

Der für Elektroroller bekannte Zweiradhersteller Yadea zeigte auf der CES 2023 sein erstes E-Motorrad namens Keeness VFD. Leistung: 5,5 kW/7,5 PS Dauerleistung sowie 10 kW/14 PS in der Spitze. Der zwischen Akku und Hinterradschwinge positionierte E-Motor leitet seine Kraft per Kette ans Hinterrad, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Das modern und zugleich konventionell gezeichnete Bike erhält Strom aus zwei jeweils 2,3 kWh grossen Akkupaketen. Mit Tempo 45 soll die Yadea damit 140 Kilometer weit kommen. Beide Akkus sind herausnehmbar. Die Keeness dürfte im laufenden Jahr auf den Markt kommen. In welchen Ländern und zu welchen Preisen, ist noch nicht bekannt.

Schweizer Zweiradboom hält an Infos einblenden Knapp 16 Prozent der neu zugelassenen Roller sind mit Elektroantrieb unterwegs. Nach den Rekordabsätzen während der Corona-Jahre 2020/21 und nach den Änderungen der Führerausweiskategorien auf den 1. Januar 2021 hat sich der Schweizer Motorrad- und Rollermarkt 2022 auf hohem Niveau eingependelt. 48’693 Motorräder und Roller wurden von Januar bis Dezember 2022 in der Schweiz neu eingelöst. Das entspricht zwar einem Minus von 13,6 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2021 mit 56’376 Einheiten, aber auch einem klaren Plus von 17,4 Prozent im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr ohne Pandemieeinfluss. «Ohne die globalen Liefer- und Rohstoffprobleme bei den Herstellern wäre das Resultat noch besser ausgefallen», schreibt die Schweizerische Fachstelle für Motorrad und Roller. Der Rückgang von 20,5 Prozent bei den Motorrad-Neuzulassungen täuscht. Wegen der Öffnung der Klasse bis 125 ccm Hubraum, deren auf 15 PS (11 kW) Motorleistung beschränkte Modelle seit 1. Januar 2021 von 16-jährigen Neueinsteigenden gefahren werden können, war der Markt in dieser Kategorie im Vorjahr «explodiert» und hatte sich auf Anhieb zum stärksten Hubraumsegment des Motorradmarkts entwickelt. Auch 2022, im zweiten Jahr seit der Führerscheinöffnung, entfallen 6516 der insgesamt 28’032 Motorrad-Neuzulassungen auf die 125er-Klasse. Nur die Motorrad-Oberklasse mit mehr als 1000 ccm Hubraum war mit 6762 Einheiten noch gefragter. Bei den zur Hauptsache im urbanen Bereich eingesetzten Rollern hat das Elektro-Zeitalter Einzug gehalten. Der Anteil der elektrisch angetriebenen neuen Roller betrug 2022 mit 2835 Einheiten 15,7 Prozent des um 3,1 Prozent gesunkenen Gesamtrollermarktes. Das bedeutet eine Steigerung von 61,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

