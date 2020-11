Panne beim Contact-Tracing – SMS schickt Zürcher bis vorvorgestern in Quarantäne Der Kanton krempelt das Contact-Tracing um und verschickt seit dieser Woche mit einem neuen System SMS. Da klappt noch nicht alles. Simon Huwiler

«Sie erhalten diese SMS vom Covid-19-Contact-Tracing des Kantons Zürich»: So beginnen die SMS, welche mehrere Leser erhalten haben. «Sie wurden uns als nahe Kontaktperson einer positiv auf Covid-19 getesteten Person gemeldet», heisst es weiter. Und dann wird es kurios: «Aus diesem Grund müssen Sie sich sofort bis und mit 2.11. 2020 in Quarantäne begeben.» Die SMS stammt vom Donnerstag, demnach hätte die Quarantäne bereits am vergangenem Montag geendet.

Wer die SMS erhält, muss aber nicht beunruhigt sein. Der Absender ist tatsächlich das Contact-Tracing des Kantons, wie die Gesundheitsdirektion bestätigt. Doch wo genau der Fehler liegt, weiss Beat Lauper, Mitglied der Steuerungsgruppe Contact-Tracing, auch nicht. «Wir sind gerade dabei, dem Problem auf den Grund zu gehen», so Lauper, aber sie hätten einen Verdacht.