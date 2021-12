Wechsel an der Nationalbank-Spitze – SNB-Vize kündigt Rücktritt an Nationalbank-Vizepräsident Fritz Zurbrügg zieht sich per Ende Juli 2022 aus dem dreiköpfigen Leitungsgremium der SNB zurück. Matthias Chapman , sda UPDATE FOLGT

Der Mann mit dem Papiergeld: Fritz Zurbrügg bei der Präsentation der neuen Schweizer Banknoten. Foto: Peter Klaunzer (Keystone, September 2019)

Fritz Zurbrügg, Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), wird im Juli 2022 in den Ruhestand treten. Zurbrügg, Jahrgang 1960, gehört dem Leitungsgremium der SNB seit August 2012 an.

Zunächst leitete Zurbrügg die dritte Abteilung, in der die Bereiche Finanzmärkte, Bankgeschäfte und IT zusammengefasst sind. Seit Juli 2015 ist er Vizepräsident der SNB-Direktion und Leiter des Zweiten Departements, das die Bereiche Finanzstabilität, Banknoten und Währungen, Finanzen und Risiken vereint. Bankrat und Direktorium der SNB danken Zurbrügg am Montag in einem Communiqué «für sein grosses Engagement» sowie für seine «hervorragenden Dienste für die Nationalbank.»

Kardiologischer Eingriff

Zurbrügg sei insbesondere mit der operativen Umsetzung der Geldpolitik der SNB betraut gewesen. In diese Zeit fielen etwa die Aufhebung des Mindestkurses gegenüber dem Euro sowie die Einführung des Negativzinses und der Devisenmarktinterventionen.

Zurbrügg hatte sich vor einigen Wochen einem kardiologischen Eingriff unterzogen. Die Herzoperation sei seit längerer Zeit geplant gewesen, erklärte die SNB Anfang Oktober. Zurbrügg hatte seine Amtsgeschäfte nach einer kurzen Erholungsphase danach schon bald wieder aufgenommen.

Wahl durch Bundesrat

Das Direktorium der SNB besteht aus den drei Mitgliedern Thomas Jordan (Präsident), Fritz Zurbrügg und Andréa Maechler. Es ist das oberste geschäftsleitende und ausführende Organ der Nationalbank.

Das Direktorium ist zuständig für die operativ-betriebliche Führung der Nationalbank. Die Mitglieder des Direktoriums und die drei Stellvertreter werden auf Vorschlag des Bankrats vom Bundesrat für eine Amtsdauer von sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.

Der letzte Wechsel im Leitungsgremium der SNB fand vor sechs Jahren statt. Per Anfang Juli 2015 hatte der Bundesrat Andréa Maechler als erste Frau zum Mitglied des Direktoriums der SNB ernannt.

Matthias Chapman ist seit 2000 bei der Redaktion Tamedia und zuvor beim «Tages-Anzeiger» tätig. Zuerst als Newsredaktor, dann als Reporter beim Newsnetz. Dort leitete er auch das Ressort Wirtschaft. Seit 2013 ist Matthias Chapman Tagesleiter. Zusätzlich leitet er die Teams News und Sitemanagement. Mehr Infos @matthiaschapman

Fehler gefunden?Jetzt melden.