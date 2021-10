Herbstferien – So abenteuerlich ist die Zentralschweiz Ob Urwald oder Höhle, See oder Grat: vier herbstliche Tipps für wanderfreudige Familien im Herzen der Schweiz. Geraldine Friedrich

Einlaufen am Urnersee

Dramatisch wirkende Wetterlage: Föhnsturm am Urnersee. Foto: Christian Perret (Swiss-image.ch)

Karibisch blau leuchtet das Wasser. Tim steht am Holzgeländer und schaut auf den Urnersee. «Echt schön hier», sagt der Zwölfjährige. Die Schweiz-Mobil-Wanderroute Nr. 99, der Weg der Schweiz, bietet wildromantische Ausblicke auf imposante Felsen samt See. Dazu kommt, dass man verklärte und geschichtsträchtige Orte wie die Tellskapelle passiert.

Die Vorteile dieser Tour: Sie wartet kaum mit Höhenmetern auf und lässt sich je nach Lust und Laune mit dem Schiff abkürzen.

Info: Bei der 13 Kilometer langen Wanderung Nr. 99 vom Ausgangspunkt Swiss Holiday Park, Morschach SZ, nach Flüelen UR gelangt man nach etwa zwei Kilometern an den Urnersee. Ab hier gehts den See entlang. Aufgrund von Steinschlag und Baustellen sind Umleitungen durch Tunnel markiert. In Begleitung von Kindern und mit Stopps dauert es fünf bis sechs Stunden. Rückweg per Schiff und Bus.