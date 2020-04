Viele arbeiten heute im Homeoffice statt im Büro. Wo sehen Sie als Datenschützer dabei die grössten Risiken und Gefahren?

Die meisten sind sehr schnell und unvorbereitet ins Homeoffice gelangt. Vielfach ist die Infrastruktur der öffentlichen Verwaltungen und privaten Unternehmen nicht darauf ausgelegt. Deswegen verwenden Mitarbeitende zu Hause ihre privaten Geräte. Diese sind oftmals nicht gut abgesichert, weil die Nutzerinnen und Nutzer die Updates nicht regelmässig machen. Zum Teil sind die Passwörter zu wenig gut. Dadurch sind die Daten sehr leicht anzugreifen. In den vergangenen Wochen, in denen die Datenmenge wegen des Homeoffice zugenommen hat, gab es tatsächlich mehr Cyberangriffe. Kriminelle versuchen, an sensible Daten zu gelangen – insbesondere an Passwörter von Mitarbeitenden, um dann auf Accounts zu gelangen. So erhalten sie Zugriff zur Firmensoftware.