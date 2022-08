Zürcher Bierdeckel – So bleiben wir beim Trinken schön sauber In Beizen und Restaurants wird zum Getränk jeweils ein rundes Stück Karton serviert. Der Bierdeckel schützt vor Flecken, dient als Spielzeug und ist in manchen Zürcher Lokalen auch noch schön anzusehen. Moira Jurt Lea Schepers

Es lohnt sich, in Bars und Restaurants nach aussergewöhnlichen Bierdeckeln Ausschau zu halten. Foto: PD

Bierdeckel sorgen dafür, dass auf weissen Stofftüchern, massiven Holzplatten oder auf alten Metalltischen keine klebrigen, kreisrunden Abdrücke zurückbleiben. Sie sind ausserdem ein idealer Wespenschutz oder halten bei langweiligen Tischgesprächen als Spielzeug her: Man lege den Bierdeckel bis zur Hälfte an den Tischrand, führe die eigene Hand darunter, spicke das Kartonstück in die Lüfte und fange es zwischen den Fingern derselben Hand wieder auf. Das Spiel lässt sich steigern, indem man die Anzahl der Bierdeckel erhöht. Wer mehr als drei schafft, ist Profi. Wir haben die hübschesten Bierdeckel in Zürich fotografiert.