Kommentar zum Papi-Urlaub - So bleibt die Schweiz weiterhin rückständig

Der Vaterschaftsurlaub ist seit dem 1. Januar 2021 in Kraft. Nicht alle Unternehmen setzen ihn jedoch regelkonform um. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Freude war riesig, als die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 27. September 2020 mit einem wuchtigen Ja einem gesetzlichen Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen zustimmten. Endlich, so dachten viele, macht die Schweiz einen Schritt, wenn auch nur einen kleinen, in die richtige Richtung: mehr Gleichstellung, mehr Zeit für die Familie, zufriedenere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auf die Euphorie folgt nun knapp ein Jahr später die Ernüchterung. Der Vaterschaftsurlaub ist zwar seit dem 1. Januar in Kraft. Viele Betriebe sind aber noch weit entfernt von einer familienfreundlichen Unternehmenskultur, suchen nach Möglichkeiten, das neue Gesetz zu umgehen oder versuchen, es zu ihren Gunsten auszulegen. Sie setzen ihre Mitarbeiter unter Druck und profitieren dabei davon, dass die meisten auf einen Job und einen geregelten Lohn angewiesen sind. Ein möglicher Karriereknick oder gar drohende Arbeitslosigkeit hält viele davon ab, sich zu wehren. Erst recht in Krisenzeiten.