Die deutsche Brigitte Bardot – So brav sexy wie sie war keine Supermodel Claudia Schiffer hat mit ihrer sinnlichen Schönheit rund 250 Millionen Dollar verdient. Ihre Seele hat sie jedoch nie verkauft. Tanja Rest

Seltsam alterslos: Claudia Schiffer hat sich in all den Jahren optisch kaum verändert. Foto: Edward Berthelot (Getty Images)

Der Tag, an dem Claudia Schiffer auf Horst Schlämmer trifft, ist ein Samstagabend, und 13 Millionen Menschen schauen zu. Schiffer trägt von Kopf bis Fuss Chanel, ihr Rock ist so kurz, dass sie die Beine, die in schneeweissen Overknee-Stiefeln stecken, zum Doppelslash kippt, damit ihr die Kameraleute von «Wetten, dass ...?» nicht in den Schritt filmen. Horst Schlämmer, die verschrobene Kunstfigur des Komikers Hape Kerkeling, trägt einen ausgebeulten Mantel in Seniorenbeige, Schnäuzer und vorstehende Zähne. Die Schöne und das Biest. Man weiss sofort, dass das kein Spass für sie wird.