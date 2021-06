Im Kopf von Olafur Eliasson II – So denkt ein Starkünstler Was er von einem ETH-Professor lernte. Und warum Steine plötzlich mit Kinderstimmen sprechen. Olafur Eliasson erklärt seine Welt in 82 Begriffen. Zweiter Teil. Finn Canonica , Mikael Krogerus (Das Magazin)

Die grossartige Ausstellung «Life» in der Fondation Beyeler im Dämmerlicht Bild9: Courtesy of the artist, © 2021 Olafur Eliasson. Foto: Mark Niedermann

Descartes – die (unzureichende) Erklärung der Menschenrechte – 2021

OLAFUR ELIASSON: «‹Ich denke, also bin ich› sagte René Descartes. Wir wissen, warum er das so gesagt hat und warum das damals so radikal war. Heute ist es eine mehr als fragwürdige Aussage. Als sei nur unser Geist, nur unser Denken wichtig. Als hätten wir keinen Körper, als gäbe es keinen Raum, keine Beziehungen. Als sei der Mensch alleine überlebensfähig. Die Aufklärung, die Rationalisierung und die Industrialisierung haben uns von der Natur getrennt. Weil wir so fokussiert sind auf unsere Einzigartigkeit als denkende Menschen, sind wir blind geworden gegenüber unserer erweiterten Familie, den Tieren und Pflanzen. Als 1948 die ‹Allgemeine Erklärung der Menschenrechte› geschrieben wurde, vergassen wir, auch Pflanzen, Tiere, Flüsse oder Berge darin aufzunehmen. Ich trage übrigens, egal wohin ich gehe, immer eine kleine Ausgabe der ‹Erklärung der Menschenrechte› bei mir. Ich mach das, um mich daran zu erinnern, was wir vergessen haben: Wir Menschen sind Pflanzen und Tieren und der gesamten mehr-als-menschlichen Welt in keinster Weise überlegen. Wir sind vielmehr Teil eines grossen Ganzen, und unsere Verflechtung ist entscheidend für die Zukunft unseres Planeten. Vielleicht können wir einfach mit einem kleinen Schritt beginnen: Wir können anfangen, uns für andere Spezies zu interessieren, statt sie als Ressource zu betrachten.