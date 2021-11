Maskenhändlerin Emix – So dreist geschäfteten die Schweizer Jungmillionäre in Deutschland Die Firma Emix verkaufte zu Beginn der Pandemie Masken in verschiedenen Bundesländern zu horrenden Preisen. Möglich machten das Verbindungen in die CSU. Klaus Ott , Jörg Schmitt

Illustration: Felix Schaad

Es gibt Angebote, die sind in Wahrheit kein Angebot – sondern ein Ultimatum. Solch ein ultimatives Angebot soll am 3. März 2020, zu Beginn der Corona-Krise, die Münchner PR-Unternehmerin Andrea Tandler dem bayerischen Gesundheitsministerium unterbreitet haben. Tandler, Tochter des CSU-Granden Gerold Tandler, soll an jenem Tag telefonisch im Ministerium vorstellig geworden sein – und das sehr bestimmt.

Ein Schweizer Unternehmen könne eine Million Schutzmasken des Standards FFP2 zum Preis von 8,90 Euro pro Stück liefern, innerhalb einer Woche. Aber nur unter der Voraussetzung, dass dieses Angebot rasch angenommen und die Hälfte des Kaufpreises vorausgezahlt werde. So hat es das Ministerium intern notiert.