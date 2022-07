Gespräch über Fruchtfliegen – «So eine Insektenhaube kann man auch hübsch besticken.» – «Nicht dein Ernst?!» Unsere Kolumnistinnen kämpfen mit Fruchtfliegen: Während die eine mit Klebstreifen experimentiert, würde die andere gern an die Vernunft der Tiere appellieren. Meinung Isabel Hemmel Paulina Szczesniak

Paulina Szczesniak: Und jeden Sommer dasselbe Dilemma: Die Früchteschale mit all den herrlich bunten Pfirsichen, Melonen und Zitronen auf dem Küchentisch stehen lassen und was fürs Auge haben – oder aber in den Kühlschrank damit und dafür die Gefahr einer Fruchtfliegenplage um ein x-Faches verringern?