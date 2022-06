Kolumne von Michèle Roten – «So eine Nacht zu verpassen, kackt schon an» Konzerte, Theater, Filme, Open-Air-Anlässe. Es ist was los in der Stadt. Da kann man schon mal unter Fomo leiden. Was dagegen tun? Unsere Kolumnistin weiss es. Meinung Jean-Marc Nia

Plötzlich ist wieder so viel los in der Stadt, ich höre im Nachhinein ständig von irgendwelchen Partys und leide an akutem Fomo (Fear of Missing Out). Was kann ich dagegen tun?

Das tut mir leid, ich habe auch schon Erfahrung sammeln können mit diesem doch sehr unangenehmen Syndrom.

Was mir persönlich wirklich geholfen hat, ist: älter zu werden. So richtig einiges älter. Vierzig-plus-älter. Das ist etwas vom Schöneren (vielleicht auch das einzig Schöne), was das Alter mit sich bringt – man realisiert plötzlich, dass es überhaupt nicht schlimm ist, Partys zu verpassen.