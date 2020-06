Kantonsrat zur Staatsbank – So erfolgreich, dass es Kritik hagelt Die profitable Zürcher Kantonalbank erhält viel Lob. Doch einige Parlamentarier heben den Warnfinger. Daniel Schneebeli

Die Zürcher Kantonalbank ist so gross geworden, dass im Kantonsrat Ängste vor einem Kollaps der Bank wachsen. Foto: Nicola Pitaro

Die Zürcher Kantonalbank hat sein zweitbestes Geschäftsjahr in ihrer 150-jährigen Geschichte hinter sich. Sie verzeichnet einen Reingewinn von über 900 Millionen Franken, von welchem die Bank über 500 Millionen an Kanton und Gemeinden ausschüttet. Die verwalteten Kundenvermögen sind um 38 auf über 330 Milliarden Franken gestiegen. Für dieses Superergebnis gab es am Montag im Kantonsrat zwar von allen Fraktionen Dankes- und Lobeshymnen.

Dennoch stellten die Grünliberalen den Antrag, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung abzulehnen. Für die GLP ist die Dividendenausschüttung in diesem Jahr «nicht weise», wie Daniel Hodel sagte. Denn eine zweite Corona-Welle dürfte zu riesigen Kreditausfällen und Massenarbeitslosigkeit mit unabsehbaren Folgen mit sich bringen. Er kritisierte auch, dass die ZKB im Jahr mit der Rekorddividende auch noch eine Erhöhung des Dotationskapitals beantragt: «Das geht überhaupt nicht zusammen», sagte Hodel.

Ähnlich äusserte sich Hanspeter Amrein (SVP). Für ihn – aber nicht für seine Partei – entspricht die quantitative Entwicklung nicht dem Leistungsauftrag des Parlaments. Das Wachstum der Bank sei insbesondere beim Hypothekargeschäft eine Schuhnummer zu gross für den Kanton. «Das ist ein untragbares Klumpenrisiko», warnte Amrein.

Bankratspräsident wehrt sich

Diese Kritik wurde von den anderen Rednern zurückgewiesen. Auch die SVP lobte die starke Kapitalisierung der Bank, die weit über den Mindestanforderungen liege. Für die FDP geht der Antrag der GLP zu weit, für die AL ist er «ideologisch» für die SP sogar «verwerflich».

Jörg Müller-Ganz, Präsident des Bankrats ist überzeugt, dass seine Bank auch für grosse Krisen gewappnet ist. Foto: Nicola Pitaro

Auch der Präsident des ZKB-Bankrats Jörg Müller-Ganz (FDP) wehrte sich. Er verwies auf einen Stresstest, den die Bank vor kurzem bestanden habe. Dabei wurde bei den Immobilien ein Preisrückgang von 38 bis 48 Prozent angenommen. Die ZKB habe den Test sehr gut bestanden. Die Eigenkapitalquote würde bei einem solchen Szenario lediglich von 20 auf 18 Prozent sinken. Der Antrag der GLP wurde schliesslich mit 143:24 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.

Ungenügende Frauenförderung

Die SP kritisierte die Bank aus einem anderen Grund. Man habe in den letzten Jahren zu wenig für den sozialen Wandel getan, speziell bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und bei der Frauenförderung. Noch immer seien Generaldirektion und Bankrat rein männliche Gremien. Diese Kritik wurde auch von der AL angebracht. Das Frauennetzwerk der Bank genüge bei weitem nicht, wie Markus Bischoff sagte. Er erwartet, dass die Abgänge in der Generaldirektion durch Frauen ersetzt werden.

In diesem Punkt räumte Müller-Ganz Handlungsbedarf ein. Man werde der Frauenförderung in Zukunft eine höhere Priorität geben. Die sich abzeichnenden Abgänge aus der Geschäftsleitungen würden «wenn möglich mit Frauen ersetzt».