Konflikt in der Ostukraine – So erleben Russen und Ukrainerinnen in der Schweiz die Krise Iryna Briem lebt seit 2009 in der Schweiz. Die Ukrainerin blickt mit Sorge in ihre Heimat, auch wegen der vielen widersprüchlichen Informationen. Sie ist nicht die einzige. Alessandra Paone Christian Zürcher

Die aktuelle Situation belastet Iryna Briem aus Zunzgen BL: «Es ist ein Auf und Ab der Gefühle.» Foto: Dominik Plüss

Für die CIA war klar: Am Mittwoch, dem 16. Februar, marschieren russische Truppen in die Ukraine ein. Am Abend dieses Mittwochs sitzt Iryna Briem auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer in Zunzgen im Kanton Baselland. Sie ist etwas entspannter als die Stunden und Tage davor. Denn Russland hat den Truppenrückzug angekündigt.