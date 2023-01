Schwierige Holzernte – Förster hoffen auf eine lange Kälteperiode Wochenlang war es zu warm, um zum Holzfällen mit schweren Geräten über den Waldboden zu fahren. Der Förster in Küsnacht spricht von einer extremen Situation. Mirjam Bättig

Die Maschinen hinterlassen beim Holzschlag tiefe Spuren, weil der Waldboden weich und nicht gefroren ist. Foto: Sabine Rock

Wer regelmässig im Wald unterwegs ist, kennt den Klang: das Dröhnen der Motorsägen, die sich durch das Holz der Bäume fressen und zig Meter hohe Kolosse zu Fall bringen. In der Regel finden diese Holzernten, so der Fachbegriff, im Spätherbst und Winter statt. Dann befinden sich die Gehölze in Saftruhe, und die Baumstämme sind stabiler und besser zu verarbeiten. Ausserdem soll das Brutgeschäft der Vögel im anschliessenden Frühling nicht gestört werden.