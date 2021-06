Hochspannung am Public Viewing – So fiebern die Fans in Zürich mit der Nati mit Trotz Gewitter und Regen: In Zürich versammeln sich Fussballfans in Scharen, um in Public Viewings den EM-Knüller Frankreich-Schweiz zu sehen. Martin Huber UPDATE FOLGT

Public Viewing Riithalle Zürich: Rund 200 Personen fiebern beim EM-Knüller Frankreich-Schweiz vor der Grossleinwand mit. Foto: Sabine Bobst

Ob sie die Sensation schaffen, wenigstens daran schnuppern? Im Restaurant Riithalle in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs herrscht am Montagabend kurz vor 21 Uhr gespannte Vorfreude. Dort, im Innenhof, haben sich rund 200 Fans versammelt, um den EM-Knüller Frankreich-Schweiz vor der Grossleinwand mitzuverfolgen, das Spiel der Spiele für viele Schweizer Fans.

Wegen des heftigen Gewitters kurz vor 19 Uhr und dem anschliessenden Starkregen mussten mehrere Public Viewings abgesagt oder ins Innere verlegt werden. Vom Unwetter überrascht wurden am frühen Abend auch zahlreiche Restaurantgäste und Passanten an der Langstrasse. Sie hatten in und vor Gartenbeizen den EM-Match Kroatien-Spanien auf TV-Geräten mitverfolgt – bis der Starkregen einsetzte und die Langstrasse im Nu leerfegte.