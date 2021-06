Public Viewing in Zürich – So fiebert die Amboss Rampe im entscheidenden Spiel Wegen einer Sturmwarnung wurden die meisten Public Viewings ins Innere verlegt. Doch das Spiel Schweiz – Türkei entwickelte sich so, wie es sich die Zuschauer wünschten. David Sarasin

Toooooooor von Seferovic. Es sieht gut aus für die Schweiz. Foto: Sabina Bobst

Die Zeichen für den Sonntagabend standen nicht nur Fussball technisch auf wackeligen Beinen. Auch Meteo Schweiz kündigte exakt für die Zeit um den Anpfiff einen Sturm, Regen und Hagel an – und empfahl, das Spiel Schweiz – Türkei drinnen anzuschauen. Viele Public Viewings mussten abgesagt werden.

Die Amboss Rampe beim Hauptbahnhof bietet einen grossen Raum, der auch unter Einhaltung der Schutzmassnahmen – 100 Personen in Vierergruppen – so etwas wie Fussball-Stimmung verspricht.Die Plätze sind schon bei der Türöffnung um 17 Uhr vollständig besetzt. «Wir konnten schon um 17.02 Uhr niemanden mehr reinlassen», sagt Francesco Pavano, Betriebsleiter in der Amboss Rampe.

Sein Lokal ist fest in Schweizer Hand. Gesittet sitzt man an Vierertischchen, Weisswein-Kühler oder Bierkrug auf dem Tisch, die Speisekarte durchblätternd: Public Viewing in der Nach-Corona-Zeit inmitten des frisch gebauten Quartiers rund um den HB.

Dann gehts los. Die Türkei prescht vor, doch Sommer boxt die Schüsse weg und dann der erste Gegenangriff und tatsächlich: Nachdem Seferovic ins tiefe Eck getroffen hat, gehen die Fäuste in die Luft, Männer in Schweizer-Leibchen schiessen in die Höhe.

2:0 durch Shaqiri. Jetzt wird richtig laut in der Amboss Rampe. Foto: Sabina Bobst

Noch lauter wird es 15 Minuten später, als Shaqiri zum 2:0 ins Lattenkreuz trifft. Man weiss jetzt: es sollte reichen für den Achtelfinal. Ausserdem hat man Hamburger gegegessen und draussen hat es aufgehört zu regnen. Nochmal ein Bier? Maske auf und an der Bar abholen.

Nach der Pause ziehen drinnen Wolken auf. Oder besser: Wölkchen. Die Türken schiessen den Anschlusstreffer. In der Amboss Garage wirds für einen kurzen Moment ruhig, in Baku dagegen wirds laut im Stadion. Erst als Shaqiri sein zweites Tor schiesst, kommt noch einmal Stimmung auf im Lokal. So hat man sich das in etwa vorgestellt.

Ist die Schweiz nun im Achtelfinal? Weil diese Frage noch nicht zu 100 Prozent geklärt ist, bleibt der ganz grosse Jubel vorerst aus. Man zieht gesättigt und mit guter Laune davon. 15 Minuten nach dem Abpfiff müssen auch die vier Fernseher im Lokal ausgeschaltet werden. So will es die Regel.

An der Langstrasse feiern vorerst vor allem die Italiener. Sie sind Gruppensieger. Foto: Sabina Bobst

Die Schweizerinnen und Schweizer sind auch an der Langstrasse. Ihre Freude ist aber trotz Sieg gegen die Türken noch verhalten. Foto: Sabina Bobst

Nicht für alle ist die Party an diesem kühlen Abend aber vorbei. Im Gegenteil: Da die Italiener - sie spielten gleichzeitig gegen Wales und siegten - als Gruppenerster aus der Vorrunde gehen, kreuzen an der Feiermeile Langstrasse die hupenden Autos auf. Auf der Piazza Cella versammeln sich kurz vor 22 Uhr rund 200 Azzurri, Fahnen schwenkend, singend, jubelnd, die Kaltfront ignorierend. Die EM der Fans hat am Sonntagabend an dieser Ecke der Stadt begonnen. Aber vorerst vor allem für die Italiener. Die Schweizer müssen noch etwas warten.





