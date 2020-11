Crash der Weltansichten – So fiebert Zürich der US-Wahlnacht entgegen Ein Treffen mit einer demokratischen Aktivistin, einem zweifelnden Republikaner und einem Mann, der sagt, er sei der grösste Trump-Fan der Schweiz. Tim Wirth

Für Axel Engler ist Donald Trump der beste Präsident, den die USA je hatte. Viele sind anderer Meinung. Foto: Urs Jaudas

Im Restaurant Grain am Zürichberg war eine «Election Party» geplant. Kollektives Bangen die ganze Nacht, dazu Spareribs und Fries, doch die Pandemie kam dazwischen. Axel Engler wäre auf jeden Fall hingegangen. Schon vor Wochen hat der 54-Jährige auf der Veranstaltungswebsite Stimmung gemacht. «Trump will win with a landslide», kommentierte er. Ein Foto zeigt Engler mit schwarzem Shirt, darauf ein Bild von Trump: oben ohne, muskulös, ausgestreckter Mittelfinger.

Auf die Frage, ob man mit ihm sprechen dürfe, antwortet Engler: «Claro, ich bin der mit der höchsten USA-Flagge auf der Terrasse in der Schweiz. Kaffee?» Sein Immobilienbüro sei beim Bahnhof Wiedikon. Und eine maskenfreie Zone.