Tipps für die Wohnungssuche – So finden Sie selbst in Zürich eine neue Bleibe Auch wenn es so scheint: Es ist nicht unmöglich, in der Stadt ein bezahlbares Zuhause zu finden. Hier ein paar Tipps, wie Sie Ihrem Ziel näherkommen. Claudia Schmid

Zuschlagen, bevor die Wohnung offiziell ausgeschrieben ist – das ist die Devise: Zürcher Warteszene. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Der 30. September ist offizieller Zügeltermin. Falls Sie nicht zu den Glücklichen gehören, die jetzt die letzten Schachteln packen, um einen neuen Ort zu beziehen, wäre nun ein guter Zeitpunkt, um mit der Suche einer neuen Bleibe zu beginnen. Denn der 31. März gilt als zweiter offizieller Zügeltag.

Unsere Tipps sind Vorschläge, wie Sie die klassische Suche auf Homegate, Immoscout und Co. umgehen können: Um zu einer einigermassen bezahlbaren Wohnung zu kommen, müssen Sie zugreifen, bevor andere es tun.

Spazieren Sie!

Es kann nicht genug betont werden, wie wichtig es ist, dass Sie wissen, was in der Stadt läuft. Das erfahren Sie nicht, wenn Sie nur mit dem Tram oder Auto von A nach B fahren. Vielmehr müssen Sie zu Fuss in Quartiersträsschen unterwegs sein. Spazieren Sie regelmässig durch Gegenden, die Ihnen gefallen. Achten Sie auf Briefkästen ohne Namen, auf Baustellen und Sanierungen; und notieren Sie sich die Namen der Baufirmen oder Verwaltungen oder Genossenschaften, die dahinterstecken. Gefällt Ihnen ein bestehendes Haus, versuchen Sie, herauszufinden, welcher Verwaltung es gehört, und informieren Sie sich dort über anstehende Projekte. Fragen kann man immer.