Am Flughafen Kloten – das Bild vom März zeigt Passagiere, die aus Mailand einreisen – wird die Quarantänepflicht noch nicht durchgesetzt. Bild: Sabina Bobst

Als Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP) am letzten Mittwoch bekannt gab, die Schweiz werde eine Quarantänepflicht für Reisende aus Risikogebieten verhängen, entstand im Kopf von so manchem Zuhörer sogleich ein Bild: Warteschlangen am Flughafen. Nun würden also Angestellte des Kantonsärztlichen Dienstes oder der Polizei Passagiere aus Argentinien, Brasilien oder Serbien ansprechen: Wie lauten Ihre Personalien, Ihr Wohnort und Ihre Kontaktdaten? Kennen Sie die Risiken und Hintergründe von Covid-19? Sie müssen nun in Quarantäne – wissen Sie, was Sie in den nächsten Tagen tun dürfen und was nicht? Hier ein Merkblatt. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Bei Fragen bitte anrufen. Vielen Dank.

Die Realität sieht anders aus.

Von organisierter Information zur Quarantänepflicht kann bisher keine Rede sein. Manche Einreisende erhalten gar keine Fakten mitgeteilt, manche berichten in einem «10 vor 10»-Beitrag über eine Durchsage im Flugzeug, manche haben sich die Informationen im Internet selbst zusammengegoogelt.

Mehr noch: Ein Konzept zur Durchsetzung der Quarantänepflicht ist in der Schweiz – zwei Tage nach dem Start – nicht erkennbar. Entsprechend tief sind die ersten Zahlen von Personen, die sich nach der Rückkehr bei den kantonalen Gesundheitsbehörden gemeldet haben (lesen Sie hier den Bericht dazu).

Das ist fatal. Zu verhindern, dass Covid-19 immer wieder neu aus ausländischen Hotspots eingeschleppt und verbreitet wird, ist eines der obersten Ziele in der nationalen Strategie gegen eine zweite Virenwelle. Zugegeben, es wird kaum je möglich sein, alle Pflichtigen zu erfassen – wie soll das Personal am Grenzübergang in Chiasso unter den Tausenden Einreisenden jene erkennen, die sich in Risikoländern aufgehalten haben? Der Appell an die Eigenverantwortung ist deswegen gut und richtig. Aber ein Mindestmass an verständlicher Information und Kontrolle vor Ort ist zwingend, nur schon, um die Glaubwürdigkeit der Quarantänepflicht aufrechtzuerhalten. Wenn das nicht gelingt, ist die ganze Übung wertlos.