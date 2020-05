Vielleicht kann das Grümpeltournier noch gerettet werden

Beim FC Uster mit seinen 500 Junioren kommt die Botschaft des Bundesrates sehr gut an. Zwar wird dort seit dem 11. Mai wieder trainiert - gerade eben trainieren dreissig Kinder in Fünfergruppen, wie Sportchef Roland Leemann erzählt. Ab dem 6. Juni können wieder alle zusammen genommen werden. Auch kann wohl das Fussballcamp stattfinden. Und vielleicht auch der Schulhauscup, ein auf Ende Juni geplantes Grümpelturiner, an dem alle Schulen Usters teilnehmen. Das wäre für den Club nicht nur aus Freude am Sport wichtig, sondern auch aus finanziellen Gründen. Weil im Kanton Zürich die Meisterschaften der Junioren ausfallen, klafft ein Loch in der Kasse der meisten Amateur-Fussballclubs. "Bei uns haben die Trainer freiwillig auf die Hälfte ihres Lohns verzichtet", erzählt Leemann. Doch ab dem 6. Juni könne nun der Betrieb nahezu wieder normal aufgenommen werden. "Nun gilt es, retten, was wir noch retten können."