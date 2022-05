Sweet Home: Flexibler Wohnstil – So geht der Studiostil Bilderleisten, starke Einzelstücke und monochrome Farbkonzepte: Welche Ideen wir aus Fotostudios und Galerien mit nach Hause nehmen können. Marianne Kohler Nizamuddin

Filigrane Möbel und schlicht gerahmte Fotografien. Foto über: The Delight of Design

Die Räume von Studios und Galerien werden immer wieder neu und anders benutzt. So sind die dort stehenden Möbel leicht und einfach zu verstellen. Diese charmante Unverbindlichkeit tut auch Wohnungen gut. Sie lässt Veränderung zu und schafft eine luftige Leichtigkeit. Achten Sie besonders auf filigrane Möbel und solche, die auf feinen Beinen stehen.

1 – Platz für Bilder

Bilderleiste über einem Bett. Foto über: Maria Santana

Da es in Fotostudios und Galerien um Bilder geht, ist der Platz dafür ein wichtiger. Auch hier ist Flexibilität wichtig und so sind Bilderleisten eine gute Wahl. In diesem Schlafzimmer ist eine solche Leiste oberhalb des Bettes montiert und bietet Platz für schlicht gerahmte Kunst und Fotografien.

2 – Kleine, schwarze Regale

Schwarzes Metallregal und schwarz gerahmte Fotografien. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Ein Möbelstück ist sozusagen das «Key Piece» des Studiostils: das kleine, filigrane, schwarze Regal. Es ist eigentlich so was wie ein dreidimensionaler dünner, schwarzer Rahmen, mit dem man Bilder und Fotografien rahmt. Diese kleinen schwarzen Regale umrahmen Bücher und Dinge und sorgen so für leichten und attraktiven Stauraum. Unterstützen Sie diese Rahmenwirkung, indem Sie auch Ihre Bilder mit schwarzen Rahmen rahmen.

3 – Tiefe Möbel, hohe Wände

Wohnzimmer mit tiefen Möbeln und vielen Bildern an den Wänden. Foto über: Maria Santana

Studios und Galerien sind grossräumig, denn es sind Arbeitsräume, die der Erstellung oder der Ausstellung von Bildern dienen. Diese hohen Räume sind etwas, das sich viele auch für ihren Wohnraum wünschen. Natürlich können nicht alle diesen Wunsch in die Tat umsetzen. Aber es gibt einen Trick, mit dem man diese Wirkung zumindest optisch erreichen kann: tiefe Möbel! Lombards, tiefe Sofas, tiefe Couchtisch – sie alle verhelfen den Wänden zu mehr Höhe. Das lässt Platz, um Bilder grossartig zur Geltung kommen zu lassen.

4 – Ruhige Kompositionen

Harmonisches, mit viel Liebe eingerichtetes Schlafzimmer. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Die wichtigsten Merkmale des Studiostils wie Leichtigkeit, monochrome Farbkonzepte und filigrane Möbel beinhalten einen Zusatzbonus: Sie vermitteln Ruhe. So sind Wohnstile, die sich von Galerien und Fotostudios inspirieren lassen, eine gute Wahl für Stadtwohnungen, in denen man sich Ruhe wünscht und Flexibilität braucht. Sehr schön umgesetzt hat das die Designerin Ann Z'Brun in ihrem Schlafzimmer.

5 – Entspannter Möbelmix

Urbane Wohnung im entspannten Studiostil eingerichtet. Foto über: Fantastic Frank

Es ist logisch, dass dieser urbane, von Arbeitsräumen geprägte Wohnstil mit Einzelstücken und Improvisation entsteht. Im Gegensatz zu sorgfältig geplanten Einrichtungskonzepten kann man diesen Wohnstil einfach umsetzen und braucht kein grosses Einrichtungstalent dafür. So eignet sich dieser Wohnstil sehr gut für Menschen, die viel auf Reisen sind, oft umziehen und es gerne auf entspannte Art schön haben.

6 – Moderne Eleganz

Eleganter Raum, in dem der Studiostil ein Upgrading mit Wohntextilien bekommen hat. Foto über: Bjurfors

Auch Eleganz ist mit dem Studiostil möglich. Dafür ziehen Sie den Stil ein wenig weg von seinem Industrial-Charakter Richtung Art-Deco. Möbelstücke wie Chaise Longues, Tagesbetten oder kubische Polstersessel helfen dabei. Auch werden hier Teppiche wichtig. Sie dämmen die Kargheit, die dieser Stil mit sich trägt, und führen ihn in eine erwachsenere, elegantere Richtung.

7 – Verdunkelungstaktik

Der Studiostil dunkel umgesetzt. Foto über: Lynda Gardener

Die Fotografie lebt vom Licht. Ist dies draussen in seiner Natürlichkeit vorhanden, setzt man es in Studios, die kein Tageslicht haben, gekonnt mit Technik und Tricks. Dafür verdunkelt man und hellt auf. Diese Tricks helfen auch der Wohnung und der Einrichtung. Einfache Verdunkelungtricks sind im Wohnbereich Vorhänge und dunkle Farben an den Wänden. Aufheller sind Leuchten und Spiegel.

8 – Einfallsreichtum

Chamante Ideen machen dieses Schlafzimmer einzigartig. Foto über: The Socialite Family

In der Erstellung von Studioaufnahmen braucht es nicht nur technisches Können, sondern auch viel Einfallsreichtum. Kreiert man doch ganze Welten in leeren Räumen. Das ist genau das, was auch Einrichtungen brauchen, denn gute Ideen machen diese besonders und persönlich. In diesem schlichten Schlafzimmer im Studiostil sind gleich mehrere zu finden: Die clevere Montage der filigranen schwarzen Hängeleuchten, die als Nachttischleuchten dienen, die Wahl von afrikanischen Hockern anstelle von klassischen Nachttischchen und die dominante filigrane Deckenleuchte, die wie eine Skulptur über allem thront.

9 – Starke Einzelstücke

Ein Wohnstil, der auch mit einfachen Mitteln gut aussieht. Foto über: The Nordroom

Möchte man dem Studiostil das gewisse Etwas geben, dann ist die Wahl von starken, einzigartigen Stücken angesagt und natürlich der Mix, in dem diese zusammenkommen. Dabei braucht es nicht etwa bloss Designermöbel. Der Stil klappt durchaus auch mit der Suche nach schlichten, praktischen Möbeln aus den Möbelhäusern, einer Tour durch Flohmärkte oder dem Herumsurfen auf Onlineplattformen, auf denen Gebrauchtes angeboten wird.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

